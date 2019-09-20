高雄市長韓國瑜痛批槍擊案被政治操作，有失比例原則。（柯宗緯攝）

高雄寵物店槍擊案偵破，高雄市長韓國瑜今天下午3點10分赴前鎮分局表揚、慰勞有功人員。韓怒批，這個事情被有心人士操作成政治事件，中央內政部、警政署等各單位相繼進駐高雄，內政部長徐國勇不該用這種方法，失去比例原則，不要用政黨來看問題。

韓國瑜今天到前鎮分局表揚，幾乎同一時間警政署長陳家欽則是到市警局慰問，雙方互別苗頭意味濃厚。韓國瑜提到，高市治安所有市政工作推動的重中之重，也強調安居樂業是民眾千百萬年來，最低的渴望、需求，沒有安全沒有一切。

話鋒一轉，韓國瑜認為，這幾天槍擊案造成沸沸揚揚全國矚目，但事情要一碼歸一碼，身為高雄市長的他對於警方努力非常感謝，以及由衷感謝警眷，他再三拜託警方要做好三大目標：反毒、反酒駕、反街頭暴力。

韓國瑜也不滿又遭中央盯上，他直言，此事件被有心人士操作成政治事件，「我覺得非常遺憾」，細數市警局長李永癸帶領警方用心投入辦案，比較今年與去年刑案減少2.09％，破案率提高到2.08％，全國治安排名前3。

他不解，為什麼會槍擊案一發生，弄得敲鑼打鼓，從中央總統、行政院長、部長、警政署長，到刑事局長，好像全部都要進駐高雄，對高雄城市來講不可承受之重，行政院、內政部這種搞法，把高雄形象搞壞。

他表示，高雄治安基本上很平順，希望這個個案不要變成政治操作，治安防治應該超越藍綠，高雄是屬於278萬民眾的，與政黨沒有關係，治安好278萬民眾都享受，治安差則都要承擔。

他認為，責備或批判是一時的，但內心要關切警察同仁，一定要將心比心，士氣提高起來，加上義警、義刑等，「自己的高雄自己來維護，這樣不是更美好嗎？」他也再三呼籲警方，剩下滋事的歹徒必須全力緝捕，讓市民對人民保母有高度信心，大家會更願意來高雄。

媒體聯訪時問及韓國瑜，今天陳家欽特地到高雄慰問警方是否有互別苗頭意味？韓國瑜則帶點怒氣說，內政部長、政次、刑事局長、警政署長來高雄，判斷下禮拜，教育部長、法部部長都會會來，「外交部長不知道，（因為）最近斷交」。

他更與徐國勇槓上，徐部長用這種方式不對，要是其他縣市發生這種問題，部長都要帶著警察署長、刑事局長進駐嗎？如此失去比例原則，就像同樣高雄、台南淹水，高雄水退得這麼快，但行政院所有注意力都在高雄，眼睛不看台南跟屏東。

他認為，不只治安，還有人民生命財產，所有政府政策都該超越藍綠，不要用政黨來看問題，市府跟警察局所有同仁一定會把治安工作抓緊，「我們不敢忘記肩膀上的責任」。

(中時 )