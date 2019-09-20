基隆海洋文學獎吸引200多件作品參賽，得獎作品將集結出版。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

108年基隆海洋文學獎得獎名單。（基隆市府提供／許家寧基隆傳真）

兩年一度的基隆海洋文學獎出爐，今年吸引211件作品參賽，基隆海大畢業，當過拖網漁船水手的醫師曾元耀，新詩「鐵道巷的日子」描繪求學時代，北寧路31巷的漁民生活，在所有作品中脫穎而出，榮獲有「基隆獎」之稱的最佳評審獎。

基隆海洋文學獎開辦16年，以基隆在地風情及海洋為題材，徵集新詩、小說、散文等文類，挖掘海洋城市的文化韻味，今年獎金、名額都提高，並增列不分類的「最佳評審獎」，從所有作品中挑出最佳作品，最高獎金高達5萬元、學生組3萬元。

15名得獎名單20日揭曉，「最佳評審獎」皆由描寫基隆在地情景的作品得獎，一般組由醫師詩人曾元耀所寫的現代詩「鐵道巷的日子」得獎，學生組則由在地學子蕭丞喨的散文「盤踞在山頭的一曲清歌」拿下

海大漁業系、中山大學醫學系畢的曾元耀，曾是遠洋拖網漁船水手的他，以優越的質感、豐富的意象描寫位於北寧路31巷的台金公司運礦鐵在廢棄後，聚集在「鐵道巷」的漁民、阿美族與大陳義胞與海故事。

文化局副局長李添慶指出，以前海洋文學獎得獎作品版權屬文化局所有，經文化局研議修改，與尊重作者原創取得平衡，文化局擁有使用及印刷等相關權利的使用權，原作者保有著作、授權、出版或對外行銷等權利。

「鐵道巷的日子」曾元耀

鐵道巷的日子是海做的

門鈴是浪濤做的

語言是大陳話搭配河洛話做出來的

當然還有阿美族的口音

鐵道巷的男人不怕大風大浪

他們的天是浪花，地是漁船甲板

他們看到的海不在近處，是在遠方

他們要捕捉的魚，始終

還在未抵達的海

鐵道巷的男人喜愛米酒

最美的醉意，始終

還在那瓶未喝完的酒

他們的愛人總愛注視

八尺門外很遠很遠的海，然後

說著很近很近的承諾

他們的落日，經常被海平面擱淺

他們最大的期盼，是

如何把船駛出漁港，而不沉沒

他們知道漁船的走法，更知道

漁船的命運完全決定在海的棋步

(中時 )