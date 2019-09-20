疑似馬蓉帳號曬出孕婦圖。（圖／翻攝自 IG）

演出《人在囧途》的大陸草根演員王寶強2016年驚爆休妻風波，他在微博表示因老婆馬蓉和經紀人宋喆存在「婚外不正當兩性關係」，故決定離婚，爭產與爭監護權官司鬧了兩年，去年才離婚確立，兒子監護權歸王寶強，女兒歸馬蓉，近日網上傳出馬蓉的IG小號曬出一張孕婦照，疑暗示自己懷了3胎，令人好奇真相。

馬蓉今年4月在微博發文，王寶強離婚案已於去年12月24號調解結案，不僅分好家產，就連訴訟費用都分清楚了，「我承擔一半，我一共轉給他231690元（人民幣）」，約106萬台幣。今年7月馬蓉疑似在IG分享一張不雅片截圖，澄清影片中的女人不是她，「這圖這麼模糊，怎麼就是我了？」

這個疑似馬蓉的IG帳號又指，這輩子除了王寶強沒有第二個男人，「我是被王寶強和楊慧算計的」，掀起網友議論，而昨該IG帳號突然PO出一張孕婦圖片，原PO寫下：「#孕媽媽，迎接生命到來」，似宣告懷了三胎，3周前她還貼出神似王寶強的路邊小販照片，諷刺前夫說：「如果有一天王寶強真的落到賣炒麵的地步，那也是算計我馬蓉的報應，真希望這天快點來。」

而馬蓉本人似乎從未認證此帳號為她所有，也未正式否認，真相暫時不得而知。

(中時電子報)