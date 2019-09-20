9月20日，東北地區首家“涉台經濟貿易合同糾紛仲裁庭”在沈陽市台商投資企業協會正式設立，並舉行了揭牌儀式。

沈陽市台辦主任王羽輕致辭

沈陽市台辦副主任朱軍主持揭牌儀式

沈陽仲裁辦副主任張進致辭

沈陽市台商協會監事長、沈陽仲裁委台籍仲裁員翟所容致辭

近年來，沈陽市採取多種舉措為在沈台胞提供法律服務，依法維護台胞合法權益，不斷優化涉台法治環境。2017年，在東北地區率先建立了涉台法律顧問制度，免費為台胞聘請專業律師，提供法律咨詢服務；2018年，沈陽仲裁委聘任了4名台籍仲裁員為廣大台胞提供仲裁服務，市台辦和仲裁辦建立了涉台民商事糾紛仲裁聯處工作機制；2019年，在沈陽高新區法院設立了涉台案件合議庭，集中審理遼寧北部8個城市的涉台民商事案件，並聘任了4名台籍特邀調解員，得到上級領導和廣大台胞的充分肯定和廣泛好評。

沈陽仲裁辦主任邱立民和沈陽市台商協會會長陳雲志共同揭牌

揭牌儀式現場

涉台經濟貿易合同糾紛仲裁庭的建立將充分發揮各方優勢，為解決涉台經貿糾紛提供了一個很好的平臺。沈陽市台辦負責涉台政策的解讀和指導，沈陽仲裁委負責涉台經貿案件的調解和仲裁，沈陽台商協會負責提供仲裁庭場地，並發揮與台胞台商同鄉同業的情感優勢，做好答疑釋惑和溝通聯絡工作，三方密切配合，優勢互補，形成化解涉台經濟貿易合同糾紛的合力，切實保障台胞的合法權益。

此次將涉台經濟貿易合同糾紛仲裁庭設在沈陽台商協會，將仲裁服務送到台商的“家門口”，必將為擴大沈台經濟貿易交流合作、依法維護台灣同胞合法權益、優化台商投資法治環境起到積極的推動作用。

沈陽市台辦、仲裁辦負責人，沈陽各區、縣（市）台辦負責人，以及部分在沈台商代表參加了揭牌儀式。

(中時電子報)