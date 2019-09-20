「先生進到屋內拿鑰匙後就再也沒有回來了」，20年前的9月21日凌晨在南投集集發生芮氏規模7.3的地震，當時30出頭的阿君（化名）與丈夫扶著全家老小至後院，「第一次地震時房子僅傾斜」，沒想到進到屋內拿鞋子的丈夫因為第二次餘震，房屋擠壓變形，再也沒有回來。

原本丈夫從事營建業，一肩擔起家中4女1子的經濟負擔，頓失依靠後沒有時間讓阿君還有時間思考，只能被迫面對現實，正當她忙著尋求經濟資源時，沒想到女兒及兒子卻接連有「創傷後症候群」，女兒甚至遭診斷罹患憂鬱症，當年10歲的兒子每天晚上天天哭泣，讓她頓時手足無措。

所幸家扶基金會即時介入，透過社工陪伴，女兒與兒子狀況漸漸好轉，而她也透過以工代賑的薪資養大他們，至今經濟狀況已好轉許多，但住在重建後的大樓的她，至今已有孫子的阿君遇到地震時仍會心想「到底要不要往外衝」，地震的陰影仍揮之不去。

也因為受到家扶的幫助，讓阿君及其子女想要回饋社會，現在也成了家扶的認養人，阿君說，「希望回饋社會的協助」。

「台灣在921地震發生前沒有一套完整的工作流程」，家扶基金會社工處處長周大堯表示，921時家扶提供受災戶包括貧童認養、急難救助等，也開放學校認養。而從921後，也促使家扶發現有設立工作站的需求，所謂的工作站代表是小區域或短暫的需求，但後續如果當地居民仍有需求，也可能再發展成為永久性組織。他也說，因為工作站的設立，包括後續的天災如八八風災等也能做更有效的服務。

(中時 )