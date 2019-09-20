台灣平均每25分鐘就有1人死於心臟疾病，其中致死率最高的是「心臟衰竭」，隨著人口老化，台灣心臟衰竭發生率逐漸增高，每10萬名人口約有300人罹患心臟衰竭，一旦診斷出心臟衰竭，5年內死亡率逼近50％，比許多癌症更易致命，堪稱是台灣國人的頭號殺手，不容忽視。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑醫師表示，人體的心臟就像馬達一樣，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就是心臟衰竭，也就是俗稱的心臟無力。心臟衰竭患者在初期時，常會有容易喘、疲累、水腫，甚至端坐呼吸等情形，多數患者特別是年長者，在出現這些症狀時，多誤以為就是老化造成，也不積極就醫，以致病況惡化才緊急送醫住院，因而延誤黃金治療時間。

王俊傑指出，目前心臟衰竭治療發展已十分進步，患者只要積極配合醫師，遵照醫囑定期追蹤治療，疾病就可穩定控制，更有機會使疲乏無力失去彈性的心臟恢復到正常大小，患者也能回到未發病前的良好生活品質。有位51歲男性患者，未接受治療前，因為累喘腫的症狀讓原本愛趴趴走的病人每日瑟縮在家不願活動，經治療後，患者症狀改善、活動力變好了，進而能再次走出戶外重拾往日喜好的活動。

中華民國心臟學會理事長暨心臟基金會執行長黃瑞仁醫師指出，心臟是人體的中樞，因此與許多疾病息息相關，患有心臟疾病患者、三高或有心臟疾病家族史的人，都是心臟衰竭的高危險族群。一旦心臟衰竭自然會拖累全身各個器官，產生嚴重併發症，希望民眾對疾病能夠有正確認知，如有心臟衰竭相關症狀，應積極就醫，及早治療，尤其三高要控制好，同時戒菸，要提醒的是，電子煙同樣會對人體產生危害，一樣要戒掉。

(中時 )