根據社家署統計，5637個日照服務機構名額中，實際接受服務的身心障礙者僅有3971人，仍有1600多人尚未接觸日照服務，其中的原因為生活補助有限、日照機構人才招募不易。社家署呼籲民眾，走出家門參與活動，可洽地方社會局了解相關資源。

日照服務機構是針對身心障礙者設計的服務，內容包括園藝、烘培等多元項目，某些機構亦提供工作內容，讓身心障礙者協助打掃，並給予小小的獎勵，目的在於延緩退化，維持障礙者的能力。與長照2.0的日照中心不同的是，參與日照服務機構者，不需失能也可取得服務，只需經由社會局評估整體需求即可。

社家署身心障礙組組長尤詒君表示，過去調查發現，身心障礙者最常進行的休閒活動是在家看電視，但若未走出家門與社會連結，不動、不做，身體就會退化。目前接受日照服務的3000多名障礙者中，以智能障礙、精障者、脊椎損傷者、視障者、燒燙傷者為主。未踏出家門，接受日照服務的原因主要有二，包括生活補助的限制、教保員招募不易。

尤詒君表示，先前針對生活補助費僅限非「收容安置」者申請，接受日照服務機構者被擋在門外。因此社家署放寬申請標準，讓日照服務機構的身心障礙者也能獲得生活補助；另一方面，日照服務機構目前普遍都面臨教保員招募不易的問題，原因在於大眾對障礙者缺乏了解，加上照顧難度高，影響教保員踏入相關領域的意願。

尤詒君提醒障礙者，藉由參與多元的活動延緩退化，可依據不同的障礙別，選擇適合自己的服務。例如脊椎損傷者可透過重建服務重返社會，智能障礙者則可藉由訓練發揮自己的能力。民眾如有需求，可洽社會局身心障礙福利科、福利服務科的需求評估中心聯絡，評估後即可連結服務。如需了解基本資訊，亦可撥打1957免付費福利諮詢專線。

(中時 )