疾管署今天公布新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區內南里60多歲女性，疾管署官員表示，個案平時活動地以內南里住家為主，因該里位屬於國強嶺周邊，研判於住家周邊感染的可能性較高，因國強嶺屬於牛埔山步道的一部分，步道間彼此相連，考量很多民眾常至該步道或周邊菜園活動，即日起將牛埔山近國強嶺與圓通寺間的步道增列為防疫管制區，同時於登山入口拉封鎖線立告示牌限制人員進入。

疾管署副署長羅一鈞表示，這名60多歲女性個案，近期無國外旅遊史，於9月15日起出現頭痛、肌肉關節疼痛及畏寒等症狀就醫，9月17日由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但於今日確診屈公病，目前個案症狀緩解在家休養，同住家人均無疑似症狀。衛生單位於接獲個案通報後，即針對個案住家及周邊住戶進行噴霧罐消毒、孳生源調查等工作，並加強當地民眾衛教。

羅一鈞指出，今年截至目前我國共85例屈公病病例，其中17例為本土病例，分別為新北市16例（中和區12例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例)及台北市1例(萬華區)；另境外移入病例68例，感染國家以緬甸48例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。境外移入病例中，本國籍共41例，出國目的以旅遊19例為最多、其次為商務8例、志工活動7例。

疾管署再次呼籲，民眾除了加強防蚊，近期北部地區有降雨情形，應加強「巡、倒、清、刷」，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。

(中時 )