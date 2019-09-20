今年是921大地震屆滿20周年及莫拉克風災10周年，台北市政府首度結合日本東京都廳，舉辦「危機管理網城市災害管理人員移地訓練」，邀請東京都廳綜合防災部2位官員，參加19日至21日為期3天的訓練，雙方相互交流有關災害預警及應變、社區防災及2020東京奥運防災等經驗。

日本東京都廳鑑於災害管理城市聯防重要性，特別委由台北市政府首度辦理災害管理人員移地訓練。東京都廳總務局綜合防災部午房佳貴(Gobo Yoshiki)主任及中山寛康(Hiroyasu Nakayama)昨拜會北市消防局長吳俊鴻，參觀消防局救災救護指揮中心(119)、災害應變中心，並進行災害防救交流研習，包括介紹北市災害防救體系，分享氣象守視預警及災情查蒐報系統之機制與實務經驗。

東京兩位代表則分享東京都防災體系及科技之應用、四大震災模擬與未來防災之策進作為及2020東京舉辦奥運之防災防恐等規劃經驗。並在20日至中央氣象局及國家災害防救科技中心參訪，到文山區公所交流區級災害應變管理運作情形，及忠順里辦公室，就防災社區議題進行討論。

日方21日將參與在國父紀念館舉辦的108年國家防災日暨921震災20週年教育宣導活動，並於現場設攤宣導東京都廳相關災害管理作為。

消防局表示，災害防救是一項永無止境的工作，透過各項國際交流，以更具前瞻性、創造性之思維面對災害來臨時的挑戰，並透過城市間的技術合作及經驗分享，使北市災害防救體制及策略更為精進，提升北市國際能見度，接軌國際城市社會。

(中時 )