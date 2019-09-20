學童天真高喊「我長大也要當海巡隊長」。（中部分署提供／陳淑娥台中傳真）

「小小海巡體驗營」將於10月分正式在中部登場，20日 藉辦理聯合搜救演練提前暖場，由幼兒園學童穿迷你版海巡服，瞬間化身為小小海巡隊長，開心跳著「海龜舞」，天真高喊「我長大也要當海巡隊長」。

中部分署規畫中部地區「小小海巡體驗營」活動，教導小朋友正確生態保育、珍愛海洋及防溺救生觀念，達到寓教於樂效果，使家長陪伴孩童從中學習成長，目前已規畫10月份在台中正式舉辦1場「小小海巡體驗營」。

今天藉辦理聯合搜救演練提前暖場，布新國小附設幼兒園學童率先登場，穿上迷你版海巡安檢勤務服，瞬間化身為小小海巡隊長，隨著音樂跟著海巡大娃娃開心大跳「海龜舞」，天真高喊「我長大也要當海巡隊長」。

中部分署指出，除了「小小海巡體驗營」活動外，更精心設計海巡救難、查緝裝備陳展及行動救援車體驗等，讓小朋友對海巡平時工作的辛勞更進一步認識，以及深刻體認海洋生態保育與資源永續的重要性，也帶給他們不一樣的體驗樂趣。

(中時 )