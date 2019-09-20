一年一度「土城區原住民族歲時祭儀」將在本週末21、22一連兩日登場，邀請民眾一同體驗原住民文化之美。（土城區公所提供／許哲瑗新北傳真）

一年一度「土城區原住民族歲時祭儀」將在本週末21、22一連兩日登場，邀請民眾一同體驗原住民文化之美。（土城區公所提供／許哲瑗新北傳真）

一年一度「土城區原住民族歲時祭儀」將在本週末登場，21日上午舉辦原住民族祖靈屋報祖靈、祭祖儀式，由區長楊志宏及頭目向祖靈報告豐年祭到來，晚上則在海山捷運站安排傳統傳唱舞蹈、鄒族戰舞等表演，22日在土城綜合體育場舉辦聯合豐年祭活動，內容精采可期，邀請民眾一同體驗原住民文化之美。

楊志宏表示，土城原住民族包含有阿美、泰雅、鄒族等共4151人，是新北市原住民居住人口的第5大區，希望透過一連2天的原住民族活動，延續傳統文化，促進不同族群互動與認識，聯繫都會區原住民族感情。

土城區公所表示，21日上午10時，將在原住民族生態公園舉辦原住民族祖靈屋報祖靈、祭祖儀式，邀集土城區原住民總頭目吳慶豐以及頂埔區、永寧區、埤林區、清水區4區頭目，與楊志宏共同向祖靈祭獻，報告豐年祭即將到來，同時祝禱活動順利。

晚間6點半，海山捷運2號出口廣場則安排原民傳統歌舞、吟唱表演，有土城原住民族發展協進會迎賓舞、旅北砂荖部落文化藝術團表演、山舞文化藝術團「鄒族戰舞」等節目，體現出原住民族舞動藝術之美，歡迎民眾一同穿上傳統服飾，體驗原民文化風采。

區公所指出，活動第2天上午10點半，將在土城綜合體育場舉辦「原住民族歲時祭儀聯合豐年祭」，不論是不是原住民族朋友，都歡迎一起前來同樂，延續族群傳統文化，在熱鬧氣氛下共慶豐年祭。

(中時 )