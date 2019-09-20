女生的療心人 男生的傳情人

外冷內熱的方泂鑌，用十首歌道盡愛的全貌

這是一張很方泂鑌的專輯。

是內心演化的一種，妳想要更認識他，不要再只是被他的歌吸引。

試著進入歌曲裡去想像他這個人，在內心裡又上演了哪一個故事…。

外冷內熱的標準巨蟹座，方泂鑌用十首歌道盡愛的全貌。

（圖／海蝶唱片提供）

出道20年，沒有妙語如珠，方泂鑌一直以特殊的嗓音及揪心抒情歌征服歌迷，用音樂將內心的話語勾勒出來。在這張最新專輯B’IN LUV中，特別為他設計了一個音樂符號，希望透過這個正方十字的標記來把他的音樂精神帶出來。

最新專輯的封面中採雙封面的概念。外冷內熱的方泂鑌 ，看起來身處冷冽之中的方泂鑌卻有著一抹微笑，這個封面其實想要表達出外表冷漠的他，其實有著很多日常的感受力。他總是看著身旁的人事物，透過自己的方式去鼓勵需要被鼓勵的人。白色造型在這次專輯裡有很重要的精神指標，因為白色代表的是包容，它可以與各種顏色搭配，並相融成為另一種顏色。向來都在用情歌療癒人心的方泂鑌，在最新專輯「B’IN LUV」裡建構的愛，不只是單純的愛情，也將親情(一千個晚安)、友誼(讓蒲公英飛)…等各種情感都淋漓盡致地歌頌。並利用不同歌曲來帶出各種故事。而被包圍在初夏的溫暖草原中的方泂鑌，著合身西裝而帶點拘謹的阿鑌。希望能讓巨蟹座的方泂鑌透由草原來呼應他的內心世界。雖然他總是害羞、不擅言詞，但其實他有很多很豐富的情感就像草原上的植物一樣茂盛綻放。而音樂就是其一存在的證明。內在與外在，看似矛盾卻和諧的混合交錯，這些全都是他。

海蝶音樂 2019.09.17深情發行

（圖／海蝶唱片提供）

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活動日期：9月20日下午4時30分～9月30日中午12時截止

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(中時電子報)