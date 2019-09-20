外交部長吳釗燮20日宣布與吉里巴斯斷交，大陸外交部同日下午的例行記者會上，發言人耿爽對此表示高度讚賞，他認為連日來索羅門群島與吉里巴斯與台斷交，再次充分說明堅持一中原則是人心所向、大勢所趨、勢不可擋，也歡迎吉里巴斯在一中原則基礎上重返中國和太平洋島國合作的大家庭。

耿爽表示，中方對吉里巴斯政府作出承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂外交關係，並將同中國恢復外交關係的決定，表示高度讚賞。他表示，支持吉里巴斯作為主權獨立國家作出的這一重要決定。

耿爽說，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這不僅為聯合國的決議所確認，也是國際社會的普遍共識。在「一個中國」原則基礎上，中國已經同全世界178個國家建立了正式外交關係。連日來，同屬太平洋島國地區的所羅門群島和基里巴斯相繼作出承認一個中國原則，同台灣當局斷絕所謂外交關係，同中國建交或複交的決定，這再次充分說明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

耿爽表示，當前，中國同太平洋島國關係保持快速發展勢頭，中吉關係雖然之前有過波折，但兩國人民一直相互懷有友好感情，中方歡迎吉里巴斯在一個中國原則基礎上早日重返中國和太平洋島國合作的大家庭，願意與吉方共同努力，揭開兩國關係發展新的一頁。

(旺報 )