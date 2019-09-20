美第一款艦載無人加油機 MQ-25成功首飛 16:262019/09/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國第一款艦載無人加油機MQ-25「刺魟」測試機19日已成功完成首飛。（波音） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 MQ-25成功首飛 波音（Boeing）公司周四宣佈，將成為美國航母第一款艦載無人加油機的MQ-25「刺魟」（Stingray）已從中部的聖路易機場（St. Louis Airport）成功首飛。 據《防務新聞》（Defense News）與「戰區」（The War Zone）網20日報導，在波音測試人員的遙控下，前後試飛了兩小時，完成基本型功能測試。 #MQ25 has completed its first test flight! This historic milestone puts the @USNavy’s first operational unmanned aerial refueler a step closer to the carrier fleet. RELEASE: https://t.co/xiPWugzuaN pic.twitter.com/VYu6ztjWxx— Boeing Defense (@BoeingDefense) September 19, 2019 (中時電子報) #艦載加油機 #美國 #航母 #MQ-25 #無人機 也許您會感興趣 推薦閱讀 克陸航母殺手 美將以無人機延伸F18＋F35戰力 15:252018/09/19 軍事 不進化就完蛋！ 它們將成為美航母救星 14:412019/02/24 軍事 紅色幽靈現身 轟-20傳將成殲20僚機 10:432019/08/10 軍事 5年10艘 美要打造世界最大無人艦 07:442019/08/18 軍事 陸002艦年內服役 偵察版利劍將上身 08:372019/09/18 軍事 軍事熱門新聞 中美航母若大戰 俄專家鐵口斷贏家 - 軍事 船員爆料 英新航母沒完工硬充門面 - 軍事 海軍添利器 購三套中科院自動防禦系統 - 軍事 2020服役 英威爾斯親王號航母首航 - 軍事 美第一款艦載無人加油機 MQ-25成功首飛 - 海軍 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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