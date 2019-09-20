MQ-25成功首飛

波音（Boeing）公司周四宣佈，將成為美國航母第一款艦載無人加油機的MQ-25「刺魟」（Stingray）已從中部的聖路易機場（St. Louis Airport）成功首飛。

據《防務新聞》（Defense News）與「戰區」（The War Zone）網20日報導，在波音測試人員的遙控下，前後試飛了兩小時，完成基本型功能測試。

#MQ25 has completed its first test flight! This historic milestone puts the @USNavy’s first operational unmanned aerial refueler a step closer to the carrier fleet.



RELEASE: https://t.co/xiPWugzuaN pic.twitter.com/VYu6ztjWxx — Boeing Defense (@BoeingDefense) September 19, 2019

(中時電子報)