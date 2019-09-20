今年東北季風本周來襲，雲林縣二崙、崙背、麥寮等濁水溪沿岸國小新裝設的新風換氣系統，20日偵測到懸浮微粒濃度超標都自行啟動，新風系統使用時必須關閉門窗效果才會好，多數學校還不太習慣。
濁水溪裸露地的河沙被強勁的東北季風颳起，雲林縣沿岸鄉鎮西螺、二崙、崙背、麥寮一片霧濛濛，麥寮測站19日測得懸浮微粒濃度每立方公尺417毫克，20日崙背測站也高達238毫克。
在雲林縣議會、縣政府共同爭取下，教育部今年暑假在二崙、崙背、麥寮三鄉鎮22所國小裝設新風換氣系統，這幾天測得懸浮微粒超標即時派上用場，系統自行啟動。
崙背鄉中和國小校長陳茂雄表示，這三天空氣一天比一天糟，新風系統都有自行啟動，效果如何有待觀察，廠商建議當新風系統啟動時要關閉門窗，對向窗戶留5公分的空隙換氣，師生需要時間適應。
這幾天空氣明顯變差，中和國小的體育課、下課盡量在校園前庭活動，避免到操場受濁水溪揚塵危害。
二崙鄉義賢國小的新風系統即使無學生在校室內也自行啟動，但測得教室內的懸浮微粒數值仍達中度汙染等級，研判也是未關閉門窗之故。
校長廖琦正表示，新風系統的電費由校方支付，冷氣由學生攤提，20日溫度27度，若關閉門窗會有點悶。
(中時 )
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