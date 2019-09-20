崙背鄉中和國小學童20日盡量在校園前庭上體育課，避免到操場受濁水溪揚塵危害。（周麗蘭攝）

二崙、崙背、麥寮三鄉鎮國小裝設的新風換氣系統，20日測得懸浮微粒濃度超標，大多自行啟動。（周麗蘭攝）

二崙鄉義賢國小的新風系統即使無學生在校室內也自行啟動。（周麗蘭攝）

二崙鄉義賢國小送風系統測得教室內的懸浮微粒數值仍達中度汙染等級，研判也是未關閉門窗之故。（周麗蘭攝）

今年東北季風本周來襲，雲林縣二崙、崙背、麥寮等濁水溪沿岸國小新裝設的新風換氣系統，20日偵測到懸浮微粒濃度超標都自行啟動，新風系統使用時必須關閉門窗效果才會好，多數學校還不太習慣。

濁水溪裸露地的河沙被強勁的東北季風颳起，雲林縣沿岸鄉鎮西螺、二崙、崙背、麥寮一片霧濛濛，麥寮測站19日測得懸浮微粒濃度每立方公尺417毫克，20日崙背測站也高達238毫克。

在雲林縣議會、縣政府共同爭取下，教育部今年暑假在二崙、崙背、麥寮三鄉鎮22所國小裝設新風換氣系統，這幾天測得懸浮微粒超標即時派上用場，系統自行啟動。

崙背鄉中和國小校長陳茂雄表示，這三天空氣一天比一天糟，新風系統都有自行啟動，效果如何有待觀察，廠商建議當新風系統啟動時要關閉門窗，對向窗戶留5公分的空隙換氣，師生需要時間適應。

這幾天空氣明顯變差，中和國小的體育課、下課盡量在校園前庭活動，避免到操場受濁水溪揚塵危害。

二崙鄉義賢國小的新風系統即使無學生在校室內也自行啟動，但測得教室內的懸浮微粒數值仍達中度汙染等級，研判也是未關閉門窗之故。

校長廖琦正表示，新風系統的電費由校方支付，冷氣由學生攤提，20日溫度27度，若關閉門窗會有點悶。

(中時 )