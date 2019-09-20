麻豆分局交通組組長宋文達(右一)前往中營國小講授交通安全知識。（劉秀芬攝）

有鑑於9月18日國道1號麻豆交流道發生機車騎士被大貨車輾死車禍事故，麻豆警分局特別前進校園宣導交通安全，特別是大型車輛如砂石車、聯結車、大貨車、遊覽車等轉彎時常伴隨內輪差，如同隱形殺手，易將人車捲入，師生面對「視覺死角」及「內輪差」都應該要保持安全距離，避免憾事再度發生。

下營區中營國小20日舉辦校園交通安全宣導活動，由麻豆分局交通組組長宋文達向師生講授防制酒後駕車、騎乘機車正確配戴安全帽、危險駕駛及路權等重要交通安全知識。

此外，針對近日發生於麻豆交流道大貨車與機車騎士死亡車禍之案例分析，講解大貨車的「視覺死角」及「內輪差」，透過實際事故影片、現場相片，幫助師生深入理解，更以有獎問答方式，將正確交通安全觀念灌輸至學生腦海中，達到預防交通事故之效果。

麻豆警分局長楊慶裕表示，本次麻豆交流道死亡車禍事故主要原因，因大貨車轉彎時有內輪差及視線死角的關係，呼籲用路人行經大型車輛都應該要保持安全距離。

警方目前透過宣導教育、交通工程改善及加強行人路權執法等三大面向多樣化的宣導與執行，讓民眾了解「行的安全從現在開始做起」，並持續深入各校園、社區，透過接觸各種年齡階層與族群，帶給大家最正確的交通安全觀念。

(中時 )