吉里巴斯共和國今天宣布與我斷交，5天內斷交2國；針對外交部吳釗燮部長向總統請辭一事，總統府發言人丁允恭表示，吳部長確實有向總統自請負責，但很清楚的是，導致這個結果的，是中國政府蠻橫的國際行為，而非我國的責任，總統予以慰留。

丁允恭表示，蠻橫打壓台灣人，破壞區域穩定的國際麻煩製造者，是中國政府，這點毋庸置疑。故總統對吳部長予以慰留。

吉里巴斯與台灣斷交後，確定成為蔡英文總統2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。

(中時 )