5天內斷交2國吳釗燮請辭 府：總統予以慰留 16:352019/09/20 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 5天內斷交2國，吳釗燮請辭，府：總統予以慰留。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吉里巴斯共和國今天宣布與我斷交，5天內斷交2國；針對外交部吳釗燮部長向總統請辭一事，總統府發言人丁允恭表示，吳部長確實有向總統自請負責，但很清楚的是，導致這個結果的，是中國政府蠻橫的國際行為，而非我國的責任，總統予以慰留。 丁允恭表示，蠻橫打壓台灣人，破壞區域穩定的國際麻煩製造者，是中國政府，這點毋庸置疑。故總統對吳部長予以慰留。 吉里巴斯與台灣斷交後，確定成為蔡英文總統2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。 (中時 ) #斷交 #蔡英文 #吉里巴斯 #吳釗燮 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只有錯怪前朝！蔡這番話遭譏：連口號都是馬英九的 15:552019/09/16 政治 索羅門斷交 國民黨：恐雪崩式斷交 20:582019/09/16 政治 索台斷交非單一事件 蔡英文還會「撿到槍」？ 23:292019/09/16 兩岸 台索斷交 美議員提法案「要斷交國承擔後果」 08:312019/09/17 國際 蔡英文執政3年斷交6國 馬英九批「斷交總統」 14:012019/09/17 政治 蔡論文爭議 徐世榮護航遭嗆：自侮人侮 19:012019/09/18 政治 蔡英文博士論文有人借閱了 閱讀規定超嚴格 21:492019/09/18 政治 彭文正爆蔡英文學術證據正在消失？ 網：快破案了 21:582019/09/18 政治 針對蔡英文論文 藍黨團建議成立調委會 11:072019/09/20 政治 5天斷2國 他說蔡該道歉 吳該下台 15:542019/09/20 政治 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 斷交骨牌效應？一張圖曝「這幾國」恐跳船！ - 政治 下架小英！呂副今連署起跑 網卻喊4字 - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 為了兩架民航機！吉里巴斯與我斷交 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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