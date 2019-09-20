一名徐姓直播主與就讀國中的小女友交往，慫恿小女友拍攝裸照，吸引網友「斗內」，兩人後來分手，徐姓主播主竟然揚言去學校散布裸照，台北地檢署偵查後，將徐姓直播主依兒童性剝削等罪提起公訴。

徐男是去年開始經營直播平台，靠著與網友聊天、唱歌搏感情，為了吸引更多網友付費觀賞，於是跟小女友商量，請小女友提供上半身裸照，讓網友觀賞，再把收到的款項兩人平分。不過，小女友答應後將裸照交給徐，卻從未分到錢，因此心生不滿，發生爭吵，最後在今年2月以分手收場。

雙方分手後，徐男竟恐嚇要到女友就讀的國中散布裸照，女方因而報警提告。

檢警調查，發現徐男手機內發現10多張女方裸露上半身的照片，而徐辯稱沒有真的販售給網友，僅留著自己觀賞而已。

檢方查無徐男散布女友裸照的事證，且他也沒有將裸照上傳直播平台，但是兩人有發生性行為，依刑法與幼年男女性交及猥褻罪、恐嚇罪及違反兒童及少年性剝削防制條例將徐男起訴。

(中時 )