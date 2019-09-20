索羅門群島與吉里巴斯接連決定與我國斷交，恐在南太平洋區域剩下的4個邦交國引起骨牌效應。外交部長吳釗燮今天在記者會上表示，禮拜一與索羅門斷絕關係後，立即要求駐館跟當地政府重要政治人士進行密切溝通和瞭解，目前雖然有小小徵候，但和4個國家邦交關係並沒有擔心的地方，

吳釗燮指出，所謂的徵候是看政府執政者、政治人物、企業界是否與中國有密切往來，而這4個國家與我們關係滅切，比如諾魯新總統安格明已經在洽談什麼時候來台灣訪問；吐瓦魯昨天選出新總理拿塔諾，駐吐瓦魯大使也在選後跟重要政界人物與新當選國會議員一一恭喜，我們會持續與這些國家政府與議員密切溝通保持友好關係。

涉外人士指出，有些邦交國政治人物是由商轉政，以前從商的背景與中國大陸關係是千絲萬縷，這我們要注意的部分。過去外交部比較重視政府對政府的關係，現在除了政府的幾個部長，對整個社會以及企業界與中國大陸之間的關係，要更精準去掌握。

他表示，過去以來，這些邦交國一直希望加強經貿往來，我們也一直在做，可是台灣是以中小企業為主，不像中國大陸可以透過國企不顧虧損投資。我們只能盡量邀請官員或做貿易的企業主到台灣來，增加業者彼此認識，創造貿易的可能性。

(中時 )