苗栗市某國小2年級男童疑因感染腸病毒死亡，苗栗縣衛生局20日發布新聞稿指出，經疾管署就個案血清檢驗及相關病歷審查後，已排除該男童為感染腸病毒71型併發重症死亡。至於是否與腸病毒其他型別有關，衛生局強調「有多少證據說多少話」，當前防疫才是最重要的課題。

苗栗縣18日驚爆有國小男童13日因發燒、冒紅疹等症狀，遭醫師懷疑感染腸病毒，校方依規定通報建請停班，而男童情況未好轉，16日家長緊急帶去醫院求診住院，經流感、腸病毒篩檢皆呈陰性，但透過X光檢驗發現疑有肺炎，住院當晚情況危及，轉院途中病情惡化死亡，死因為急性心肺衰竭。

疑似腸病毒致死案引起家長恐慌，衛生局20日指出，男童入院前曾抽血留下檢體，惟其發病到死亡期間過短，其餘檢體收集不易，血清檢驗及病例審查成為釐清病情的唯一方式，經疾管署就個案檢驗結果為陰性，目前已排除感染腸病毒EV71型，而全台37例腸病毒併發重症病例中，感染71型者最多，達28例。

衛生局指出，苗栗縣去年曾有1例克沙奇A6型腸病毒重症案例，癒後良好，今年6例腸病毒重症案例已有4例排除，另外2例仍由疾管署專家委員研判中，苗栗縣迄今尚無確診腸病毒重症案例，但防疫不可輕忽。

衛生局長張蕊仙呼籲民眾，腸病毒疫情流行期間務必落實「溼、搓、沖、捧、擦」正確洗手步驟，並要求各校提供充足完善的洗手設備，加強教室環境通風、整潔與消毒，注意學生身體狀況依規定通報，避免疫情擴散。

5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，一定要立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

(中時 )