開元副總經理賴櫻暖（中）率領員工擔任家扶「領扶日」一日志工。（家扶基金會提供／廖德修傳真）

開元集愛捐物資，實質幫助改善弱勢家庭的營養困境。（家扶基金會提供／廖德修傳真）

開元食品今（20）日於家扶基金會台北家扶中心舉辦助學計畫捐贈儀式。開元於今年4月與家扶共同舉辦「戀職人送愛心，開元百萬助學計畫」，至9月已號召逾2500家餐飲店家參與響應，在新學期開始捐出200萬助學金予家扶，補助經濟弱勢學子教育補助。家扶基金會則由執行長何素秋致贈感謝狀，答謝其愛心善舉。

何素秋表示，教育資源缺乏，感謝開元和這麼多知名愛心鮮奶店家，在新學期開始就能透過公益專款，補助弱勢學子的教育需求，將有逾1千人次學生受惠。

據家扶調查，孩子對學習資源擔憂因素，近6成表示無法負擔學費，約5成無法負擔補習費。透過企業捐助支持，設立教育補助及獎助學金資源，可減少因資源缺乏導致學習上的困頓。

家扶《台灣貧窮兒少資料庫-弱勢兒少十年生活趨勢調查報告》顯示，弱勢兒少「營養不均」日趨明顯，弱勢兒少沒有吃早餐習慣，為了省錢不吃午餐的比例也10年前高。家扶扶助的家庭中，69.9％每月工作收入未滿2.5萬元，扣除基本生活開銷，用於孩子教育經費所剩無幾。

開元除了愛心捐款，也參與家扶每月的「領扶日」，在領扶日這天，由家扶協助扶助的家庭、孩童回來，除了和社工老師聊家裡狀況，家扶也會提供民生物資，供所需的扶助家庭領取。除了捐贈物資，開元同仁亦擔任愛心志工，協助家扶發放物資活動。

何素秋說，「弱勢孩子營養不均以及教育困境已成為不可忽視的問題。因此家扶不但提供受助孩子助學金，更於每月募集相關物資發放給扶助的弱勢貧困家庭，除了減輕他們的經濟負擔，更希望確保孩子不但能吃得飽，更能吃得健康。」

她又說，「開元今年不但號召2500多個愛心鮮奶商家關注孩子的未來，還捐款200萬元即時補足弱勢孩子教育的缺口，本次更捐助麵食，實質幫助改善弱勢家庭的營養困境。」但是弱勢孩子脫貧至少需5至10年，期盼有更多像開元一樣的企業與民眾，加入家扶愛心公益的行列。

(中時 )