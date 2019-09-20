館際合作借閱書籍示範。（苗栗縣教育處提供／巫靜婷傳真）

館際合作借閱書籍示範。（苗栗縣教育處提供／巫靜婷傳真）

促進公共圖書館資源共享，苗栗縣立圖書館即日起與苗栗縣19所鄉鎮市立公共圖館攜手合作推動「圖書通閱」服務，「甲地租乙地還」每本每趟酌收10元工本費，讓借書、還書不用再遠赴其他鄉鎮，大幅縮短閱讀、學習的城鄉差距。

苗栗縣政府教育處轄屬縣立圖書館全面推動「通借通還」服務，民眾可於任一配合圖書館登記借閱另一圖書館「在館」圖書，再指定於登記館取書，並在借書閱畢後，任一館都可還書，苗栗縣立圖書館已委託郵局每周1次到各鄉鎮市立圖書館收、送圖書。

教育處圖資科表示，為珍惜公共資源，這項服務採使用者付費方式辦理，每本含運費，代借、代還各酌收10元工本費，試辦期3個月至年底止，若試辦順利將教育鄉鎮市辦理線上作業。科長彭秀珍說明，民眾可先上網查詢圖書是否在館，再到鄰近鄉鎮市圖書館登記，每次最多4本，圖書到館後會以電話通知取書。

縣立圖書館進一步說明，圖書遺失毀損未清償、借閱冊數超過、圖書到期未還或尚在逾期停權期間，均不得申請通閱服務，通閱服務不包含參考書、期刊、視聽資料（含圖書附件光碟）及分類號857.7（小說類圖書）等館藏資料，另外，無故未取件累計達3次者，將停止通閱服務半年。

(中時 )