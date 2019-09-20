健康樂齡怡仁醫院服務長輩延緩老化。(呂筱蟬攝)

桃園市楊梅區怡仁綜合醫院配合國民健康署，推動108年度長者健康管理預防及延緩失能服務，醫護人員深入社區據點，分享醫學知識並帶領團康及社團活動，讓許多長輩樂於出門學習新知及活動筋骨。院方表示，期盼藉此將低長者施能程度，預防衰弱長者成為被照顧者。

怡仁醫院社區醫學中心主任陳彥廷指出，長輩如果整天在家沒事做，將加速身體失能狀況，配合計畫服務出動醫師、護理師、營養師、健康管理師等深入社區，服務大合社區、金龍里及奉天宮地區長輩，從５月起為期３個月時間，各式課程讓長輩學習醫學新知、帶領各式課程延緩失能及老化，累積服務2061人次。

怡仁醫院主祕廖耕望也說，怡仁醫院自1996年成立以來，積極與社區關懷據點、長青會、社區發展協會、廟宇等合作，如日常衛教講座、醫療篩檢站、醫療服務站、社區整合性篩檢服務等，這次配合國民健康署計畫並辦理成果發表，目的提升長者的生活自理能力及生活品質。

(中時 )