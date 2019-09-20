女駕駛將車停在快車道，警方上前盤查。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

陳姓女子駕車行經清水區中山路時，忽快忽慢並突然在快車道上停車，警方疑酒駕上前盤查，忽見女子癱軟駕駛座上並陷昏迷，救護人員抵達將她送至梧棲童綜合醫院救治已無大礙，經了解陳女為身體不適造成意外。

清水警分局指出，清水派出所警員鄭亘凱、王晨光等二人，月前巡邏行經清水區中山路與鎮北街口，發現白色小客車忽快忽慢行駛，並將車停放在快車道上，疑係酒駕見警心虛，為避免該車衝撞逃脫遂上前攔查。

警方發現38歲陳姓女駕駛癱軟駕駛座上，立即拍打車窗呼叫陳女但無反應，正準備破窗時，陳女用盡餘力將門鎖打開，她冷汗直流、拳頭緊握，雖短暫有意識但隨即陷入昏迷，警方立即通報救護人員到場將她送醫，幸已無大礙。

據了解，陳女因前一晚與家人發生爭吵後就未進食，半夜因無法入眠獨自開車外出，買完早餐準備返家時，因身體不適冷汗直流、頭暈幾乎昏厥，陳女先生睡醒後發現太太不在，準備外出找尋時，就接到警方電話，他說，幸好遇到員警巡邏經過，才避免意外發生，十分感謝警員協助。

(中時 )