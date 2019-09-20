水土保持局舉辦「跨越．共和」國際研討會。（廖志晃攝）

水土保持局南投分局與新故鄉文教基會，舉辦「跨越．共和」921地震20周年國際研討會，希望透過分享災後重建和地方發展經驗，成為未來面對災變的養分，持續建構具調適能力的韌性社區，同時就地方復興與創生發展經驗進行交流。

「跨越．共和」研討會在國立暨南國際大學舉行，主要議題包括防災與韌性、生命與翻轉、產業與復興、生態與共和、復原與創生、分享與交流；並邀請30位長期參與地震、88水災、日本阪神地震、中越地震、311地震和大陸汶川地震社區重建工作的NPO組織、專家學者，分享國內外災後復原及創生經驗。

水土保持局李鎮洋表示，台灣是全球天然災害頻繁的熱點，921大地震帶來巨大的傷害，但地震是危機也是轉機，水土保持局專責推動坡地保育及農村再生，促進水土資源保育與永續利用，讓民眾能夠安居，讓農村能夠活化再生。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展表示，此次研討會集結台、日、大陸的重建經驗，尤其日本組成20多人的訪問團，團員具不同專業背景，有災害預防、災後重建研究、地方復興等專家，帶來很多進步觀念及實質行動案例，期望對未來的災害預防與災後重建有更實質的貢獻。

日本神戶市鷹取社區中心理事長神田裕，在1995阪神大地震時，擔任被燒毀的鷹取教會神父，他打破種族、宗教藩籬，讓重建的教會成為社區重建的中心，後來升任日本天主教大阪教區事務局長，也不忘關注災後重建議題，成為日本天主教參與311地震重建的主要推手。

李鎮洋說，透過水土保持局南投分局推動的「農村四季生命之歌」，要將中央、國姓鄉公所和新故鄉文教基金會，對於921地震的相關活動整合起來共同行銷推廣，呈現區域內地方產業和觀光小旅行的發展，歡迎全國民眾一起認識蛻變後的在地文化和產業。

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(中時 )