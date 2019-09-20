金門海域進入秋季高價黃魚、白鯧漁汛期，引來逾100艘大陸船團越界捕撈。海巡署艦隊分署增派艦艇支援掃蕩，昨（19）日在田埔海域查扣「閩泉台漁06336號」1艘6人，押回料羅隊本部留置調查中，船老大面臨新台幣30萬元起跳的罰款及網具沒入的處分。
海巡指出，昨天午後海面風浪高達6~7級，但因對岸剛結束休漁期不久，加上金門海域白鯧、黃魚進入盛產期，漳州、晉江及泉州的鐵殼船又以船團組合方式集結，並分成多股縱隊入侵大膽、塔山、翟山、復國墩及田埔等海域，總數估計逾百艘之多。
金馬澎分署第12巡防區雷達發現後，立即通報金門海巡隊出動1艦4艇及1組特勤隊員趕往驅離取締，3000噸級高雄艦也搭配1艘35噸級巡防艇在西南海域的翟山、塔山到大膽外海一帶，利用優勢船體和強力水注，有效壓制和驅離大陸船團。
另艘100級噸艇則搭載特勤隊幹員，在2艘35噸艇的策應下，在復國墩到田埔一帶海域採取強勢登檢作為，順利查扣50噸級的「閩泉台漁06336號」1艘6人及20件漁網。
海巡指出，今年金門海巡隊已查扣26艘非法越界漁船及1艘抽砂船，其中9艘罰鍰金額累計新台幣500萬元，14艘沒入（收）銷毀，目前還有4艘查扣在案等待裁罰或司法調查中，未來針對大陸漁船越界作業，仍將持續採取防範圍堵、強勢取締和從重裁罰作為，並與縣府、區漁會密切合作，強化護漁工作，全力維護金門海域漁業資源。
(中時 )
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