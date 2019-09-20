長榮航空回饋給金馬澎居民！長榮航空的直營旅行社「長汎假期」為了回饋金門、馬祖及澎湖鄉親，特別攜手長榮航空、立榮航空及在地旅行社，於今（20）日起共同推出「買國外 +1元送國內」活動，同時加碼送出國內線比照國際最高可享30公斤的行李優惠。

長汎假期推出的「買國外 +1元送國內」活動，今天一推出就吸引許多民眾詢問，造成市場熱烈迴響與消費者關注，長汎假期邀請金馬澎居民趁優惠檔期快規劃一趟最超值的豐富旅程。

相關旅行社有金門的金沙大地國際旅行社082-372725、馬祖的八閩旅行社0836-23933以及澎湖的綠的旅行社(和旅) 06-9261616等。 以往居住在金門、馬祖及澎湖地區的居民，若是一家大小出國旅遊時，就得花費超過萬元的國內線機票，造成不小的負擔，也因此大大降低了鄉親出國旅遊的意願，長汎假期深入了解此問題後，為了讓金馬澎居民能輕鬆享受出國旅遊的樂趣，特別結合了長榮航空、立榮航空及在地的金沙大地、八閩、綠的3家旅行社，規劃輕省出國的在地化即時服務。

自即日起，凡是設籍金馬澎地區的民眾，只要參加長汎假期的「買國外 +1元送國內」活動，購買此次活動專屬的國外團體旅遊行程，只要+1元就送您國內線機票，省下的費用，將可大幅提升在地居民的出國意願及旅遊品質。

出國採購也是許多民眾的樂趣，長汎假期再進一步為金馬澎居民省荷包，只要參加「買國外 +1元送國內」活動，搭乘立榮航空往返國內航線，行李重量可由原本的10公斤提高到30公斤，一定讓民眾大呼有感。

「買國外+1元送國內」活動 提供國外八大熱門團體旅遊行程 長汎假期為金馬澎居民嚴選國外八大熱門團體旅遊行程，列舉目前熱銷前三名的超人氣行程有：

第一、「FUN遊法國城堡10日」$65,900起，直飛巴黎造訪素有「世界第8大奇蹟」美名的聖米歇爾山，親臨這座如夢境般的海上城堡，感受中世紀的迷人氛圍與神祕魅力，行程加贈巴黎塞納河遊船體驗，用不同視角，領略浪漫之都的千姿百態。

第二、「山陰山陽鳥取包機5日」$42,900起，全程入住溫泉旅宿，且保證入住道後溫泉茶玻?，感受歷史悠久的大和湯浴文化，赴鈍川溪谷、?淵寺等賞楓名所細品紅葉之美。

第三、「無購物萬象清邁豐富5日」$23,800起，搭乘傳統嘟嘟車遊覽蘭納古城，一邊探索歷史痕跡一邊享受奔馳的無限快感。前往泰國皇室所建造的雙龍寺朝聖，仰望泰國人一生必訪的黃金佛塔。

(工商 )