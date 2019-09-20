一支穿雲箭、千軍萬馬來相見！高雄市長韓國瑜在正式成為國民黨總統參選人後，將於21日首度跨越高屏溪，前進屏東進行產業學習之旅，地方韓粉迫不及待，更有台東支持者計畫包車到場力挺，盼在國境之南，重現貪食蛇車隊的盛大場面，直搗蔡英文總統故鄉。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，韓國瑜地方拜會請益行程，首站下午2時30分選在台灣最古老天主教會教堂「萬金聖母聖殿」出發；接著15時30分將到位於竹田鄉天使花園，視察主銷日本的文心蘭產業。

16時30分預計前進東港鎮福灣莊園，由屢獲世界巧克力大賽冠軍、同時也是台灣第一位國際巧克力品鑑師的許華仁進行接待。

廖婉汝說，這次是韓國瑜正式參選總統以來首次來到屏東，近日不少民眾獲悉消息後，紛紛電至縣黨部關心與確認，也有台東民眾透露要包遊覽車來為韓國瑜加油，在地支持者則會組隊開車或騎機車，一路隨行韓車隊。

她還透露，韓辦將於10月中旬，規畫屏東縣一天的固本與宮廟行程，待日期與時間確定後也會提前公布，「歡迎大家來捧場。」

鐵桿韓粉王豪餘指出，在支持者前往萬金教堂前還有一個重要任務，就是由韓粉出資租下的第5及第6面選舉看板都將在屏東市區懸掛，屆時出資者都會穿著國旗裝出席，上架施工後會鳴放鞭炮，以入厝、辦喜事的心情迎接韓國瑜南下。

韓粉激動地說，挺韓倒也不是真要發大財，而是他把大家的國家認同感找回來，也把中華民國這面國旗給找回來，因此讓他決定要將韓一舉送進總統府。

(中時 )