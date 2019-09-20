華夏科技大學、玄奘大學去年前往印尼爭取舉辦「2019第19屆東南亞校務研究年會暨國際研討會」，該年會首度移師台灣舉辦，將於25日起一連3天登場，近百名國際學者將來台分享，展現出不同國家的校務研究能量。

「2019第19屆東南亞校務研究年會暨國際研討會」於9月25日27日連續3天在國立台北教育大學盛大開幕，有來自澳洲、加拿大、大陸、日本、馬來西亞、菲律賓、新加玻、南韓、泰國、美國、越南、阿拉伯等國際學者來台發表論文。

華夏科技大學表示，共有115篇論文投稿，經過嚴格審核選出83篇，展現出來自不同國家的校務研究能量。會議主題「將智能轉化為行動」，分享參與者之間以及東南亞與台灣之間相互交流的機會。

另外，主題內包含品質保證與方案評估、前瞻科技與校務研究應用、校務治理、課程維度與發展願景及研究制度化等5個子題。

華夏科技大學表示，將執行策略者、研究人員和學術人員等透過此年會聚集在一起，不僅提供學術論文，而且還分享馬來西亞、泰國、印度尼西亞、菲律賓、新加坡、越南和台灣的每個主辦機構的多元豐富文化資產。

(中時 )