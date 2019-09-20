南太平洋島國吉里巴斯今（20）日宣布與我國斷交，國民黨總統參選人韓國瑜陣營發出聲明表示，這是一週內繼索羅門之後第二個與我國斷交的國家。蔡總統這3年多來的表現，證明她就是一個「斷交總統」。

韓陣營表示，蔡英文知道中共對我國外交打壓是不可避免的事，但蔡英文政府從國安會到外交部，都對中國大陸的外交壓力束手無策。蔡英文自2016年5月20日擔任總統，至今已有7個邦交國和我國斷交。比起前總統陳水扁失去9國、得回3國，猶有過之。事至如今，蔡英文不能只會怪「阿共打壓」，卻束手無策。

韓陣營質疑，蔡英文只會用空話一句來捍衛主權，現在證明根本沒有用。我們也同時要求中國大陸應該正視中華民國存在的事實，中華民國邦交穏固是兩岸和平穩定的基石。

韓陣營說，請問蔡英文，失去邦交國是捍衛主權嗎？台灣外交不能再繼續失血，只有韓國瑜當選，既能捍衛主權，又不會斷交，更能積極參與國際活動，重返WHA，真正做到捍衛國家的主權與尊嚴。

韓陣營強調，強烈要求蔡英文為這樣的「外交休克」道歉，外交部長吳釗燮下台負責。

(工商 )