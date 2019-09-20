吉里巴斯共和國今與台灣斷交，5天內斷交2國，成為蔡英文總統2016年上任至今，斷交的第7個邦交國。蔡英文總統今在臉書表示，面對吉里巴斯政府所做的決定，非常遺憾。選擇離開台灣這樣一個真誠的朋友，去當中國的棋子，絕對是一個很大的錯誤。

總統強調，對於中華民國與吉里巴斯斷交，政府全程都有掌握，外交團隊也盡了全力。

總統說，現在距離總統大選只剩一百多天，這也是中國密集打壓台灣外交的唯一原因。「我要告訴大家，根據我們所掌握的情資，在選舉前這段時間，中國還會用各種方式，繼續對台灣打壓、脅迫。他們的動作只會更多、不會減少」。

總統說，中國這麼做，只有一個目的，就是要扭轉總統大選的戰局。中國試圖透過不斷的打壓行動，告訴台灣人，「我們不能買戰機、不能撐香港，我們只能選擇一個會向中國低頭的總統」。

總統表示，所以，她要代表中華民國台灣，堅定告訴中國，對於「一國兩制」，答案只有三個字：「不可能」。這些惡霸式的壓迫，不會讓台灣人放棄堅持。她也要告訴台灣人民，如果在這裡放棄，世世代代的台灣人就不再有民主、自由、主權，將一無所有。

(中時 )