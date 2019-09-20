蔡英文總統論文話題持續延燒，旅居英國牛津的徐永泰博士，日前投書媒體閱讀小英論文心得，對倫敦大學政經學院(LSE)設下超乎尋常的嚴格閱讀規定印象深刻。名嘴謝寒冰酸，蔡英文說她從沒限制論文開放閱讀，LSE圖書館卻說這是作者本人要求。他認為唯一合理解釋可能是，有如《憂鬱的星期天》一樣，看了可能會有讓人自殺的衝動，校方只好加以限制。

總統蔡英文倫敦政經學院博士論文爆出真偽爭議，除國內政壇議論紛紛，國外學者亦對此高度興趣。旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）親赴英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文的博士論文寫下讀後感，他表示，這篇論文可以借閱，但有條件。特別是蔡英文要求下，不能引用和轉述內容等等，圖書館亦設下超嚴格閱讀規定。蔡英文(19日)下午至新莊典華飯店參加金仲獎頒獎典禮時表示，「學位是真的假不了，有學位就是一定有論文」。

不滿學位遭到抹黑，蔡總統已經於本月4日委任律師，正式向台北地檢署告發台大法律系名譽教授賀德芬、台裔學者林環牆涉嫌妨害名譽，這也是蔡總統任內首度提告。

名嘴謝寒冰在臉書開酸蔡英文論文門，他說「蔡英文說她從沒限制論文開放閱讀，LSE圖書館卻說這是作者本人要求....我認為唯一合理解釋，就是這篇論文有如《憂鬱的星期天》一樣，看了之後可能會有讓人自殺的衝動，所以LSEE只好加以限制啦......」

網友留言「問題是先有學位才有論文，還是先有論文才有學位，或乾脆有文無憑？？！既然是真的何必老提假不了？我也「許不了」了？」、「得此6頁得高鐵300萬藏寶」、「可不可以請蔡同學寫一份同意書給LSE，同意開放閱覽這本論文呢..她自己不是說嗎..她沒限制啊......真是說謊大王....可憐的LSE，一個好好的校譽...被這位 蔡同學 搞爛了....哈哈」、「我還是比較關心某人的 學位 論文 勝過 山西布政司的三百萬兩…」。

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(中時電子報)