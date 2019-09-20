警政署昨派刑事警察局長南下坐鎮、署長陳家欽20下午也南下高雄慰問破案有功員警，稍晚內政部長徐國勇也將抵達高雄了解治安狀況，此舉遭高雄市長韓國瑜批評這是中央「政治辦案」。陳家欽強調，台灣哪裡發生大案，他都會親自坐鎮或獎勵有功員警，「這是我一貫的做風及做法，有什麼值得大家去評論」。

陳家欽強調，警察是一體的，全台任何一個地方發生重大刑案，警政署都責無旁貸，第一個趕到的絕對是他本人，若他去不了就會派刑事局長，不是只針對高雄市，內政部長出現也是基於關心治安。陳家欽舉例，日前嘉義槍擊通緝要犯遭警方擊斃一案，他與內政部長徐國勇也是親自南下關心、獎敘，並非只有針對高雄市。

針對日前高雄市直播主之間的大亂鬥，陳家欽措辭強硬，表示目前落網的只是部分嫌犯，還有一些躲在幕後的教唆者，會要求專案小組「一個一個抓、絕對不會放過」，警方接下來還會有大動作，絕對讓市民有感放心。

陳家欽表示，第一時間他便指示刑事警察局長黃明昭帶著幹練的刑事人員南下高雄支援辦案，這也是基於他四十年辦案專業的考量及作法，這樣做才能真正安定民心。

陳家欽表示，自己從警多年，在治安專業的能力、形象等方面都有一定的評價。各縣市發生重大刑案，有責任親自督導，也相對有責任慰勉辛苦破案的警察同仁。

「不能因為個案、重大刑案，就抹煞全體警察同仁的努力。」陳家欽否認高雄治安敗壞的說法，他表示，目前高雄市治安滿意度創下歷史新高，治安其實明顯改善。

(中時 )