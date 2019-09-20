新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊訂出每周二、四、六下午5時至6時，為分隊體能訓練時間由分隊肌力訓練教官徐豐勝來安排訓練課程。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊訂出每周二、四、六下午5時至6時，為分隊體能訓練時間由分隊肌力訓練教官徐豐勝來安排訓練課程。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊訂出每周二、四、六下午5時至6時，為分隊體能訓練時間由分隊肌力訓練教官徐豐勝來安排訓練課程。（第七大隊提供）

新北市消防局第七救災救護大隊中和分隊針對體能訓練特別有著墨，中和分隊訂出每周二、四、六下午5時至6時，為分隊體能訓練時間由分隊肌力訓練教官徐豐勝來安排訓練課程。

第七救災救護大隊表示，前幾周訓練的消防人員都處於肌肉痠痛的階段，過了乳酸累積痠痛期，越練越起勁；經過幾個月下來分隊每位消防員都深覺體能狀態極好，應付消防各項救災特別有衝勁。

消防救災需要災害專業判斷、消防戰技、過人的膽識及優勢的體能；體能是支撐所有災的根本，再來體能方面表現考慮於重度工作中，除了身上所穿戴之負重還有手持的器材重量，因此在這方面的體能訓練，必須使用對抗阻力式的能量系統訓練、才能與實際任務相仿。

第七救災救護大隊表示，因為消防員任務不確定性關係，不會特別安排一個小週期特別進行能量系統訓練（體能這個東西短期內進步非常快，但也非常容易退步），因此在體能訓練的安排大多以GPP（general physical preparedness）一般體能準備，也就是說讓體能在長期下來都能維持在一個不錯的水準好隨時應付任務上的考驗。

(中時 )