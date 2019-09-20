新北市新店警分局9月12日及19日晚間，會同環保局在新店區環河路、中正路執行「環警聯合稽查暨防制危險駕車勤務」。（警方提供）

新北市新店警分局9月12日及19日晚間，會同環保局在新店區環河路、中正路執行「環警聯合稽查暨防制危險駕車勤務」。（警方提供）

有鑑於車輛排氣管高分貝的音量，嚴重影響民眾安寧，在居住安寧意識抬頭下，已成為受矚的環境公害。因此新北市新店警分局連續兩周與環保局共同執行噪音車稽查，期能還給民眾安寧的夜晚。

新北市新店警分局9月12日及19日晚間，會同環保局在新店區環河路、中正路執行「環警聯合稽查暨防制危險駕車勤務」，針對交通違規及疑似使用未經(審)驗合格排氣管且未張貼查驗標誌機動車輛加強攔查，短短半個月已通報環保局115台重機車，告發變更車體設備21件。

警方表示，民眾經常誤把改裝噪音車認為是在飆車，然實際上車速與音量並非絕對相關。依新北市政府環境保護局公告，駕駛改裝排氣管行駛於道路致違反「噪音管制法」第8條公告事項，會按次處罰新台幣3000元。

新店警分局長劉炯炫表示，為確保市民生活安寧，將持續會同環保局以不定時、不定點路檢方式，持續聯合稽查，加強取締改裝車噪音擾人行為，展現執法決心，還給民眾寧靜的生活空間。

(中時 )