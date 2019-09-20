復興區面積約為桃園市總面積的三分之一，地處高海拔山區且幅員遼闊，消防隊救災不易，區公所有鑑於此，添購3000個住宅用火災警報器，預計安裝至區內大部分家戶住宅，期望提高預警效果，降低財物損失或人員的傷亡。

根據消防局第四大隊統計，目前整個復興區總戶數有3848戶，已安裝住警器的有1722戶，安裝率達到44.74％，仍未過半，由於轄內消防分隊過去時常敲門想要協助安裝住警器，常常遇到家中無人狀況，於是找上區公所商討如何提高安裝率一事。

復興區公所在代表會支持下今年大手筆添購3000個住警器，20日舉辦說明會，與復興消防分隊研議如何增加安裝率，會後決議從10月起將分梯次召集區內所有鄰里長，由消防隊人員前去說明如何安裝，再交由里鄰長發送到每一戶。

復興消防分隊表示，補助家戶一個住警器是希望拋磚引玉，事實上每個房間跟走道都需要安裝，目前補助的多半是偵煙式住警器，另外還有定溫式住警器則可安裝至廚房。復興消防分隊表示，去年復興區曾發生一起火警，幸虧該戶有安裝住警器，住戶表示聽到聲音才趕快出來查看，成功發揮預防作用。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，根據消防署統計資料今年截至7月為止，火警災害起火原因首位為電器因素造成，如安裝住警器可達到示警作用，另外配合定期檢視、更新電器、電線老舊等問題，並建議民眾夜間關閉無使用電器設備電源等，可大幅降低火災發生的可能性。

(中時 )