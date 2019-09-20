有名69歲家庭主婦近5年來行為愈發反常，狂買塞爆冰箱仍不罷手，把香蕉認成蘋果，需要叉子卻拿出菜刀，家屬嚇壞了，趕緊帶到醫院求診，發現竟是額葉顳葉型失智症作怪。醫師指出，相較阿茲海默症可由藥物延緩退化，額葉顳葉失智症尚未有治療性藥物，只能靠藥物減輕症狀。

聯新國際醫院神經內科醫師陳文郁表示，額葉顳葉型失智症是一種退化性失智症，會出現行為改變、語言障礙、部分記憶喪失、變得冷漠無同理心、空間方向感降低，例如在家找不到廁所，甚至病識感低，不知道已經生病需要治療。

額葉顳葉型失智症與另一種常見的退化性失智症阿茲海默症，兩種病況都會隨著時間漸久而腦部功能逐漸失去，額葉顳葉型失智症初期多以行為問題與語言障礙為主，阿茲海默症是記憶力或思考推理變差，但後期的症狀幾乎大同小異。

陳文郁表示，如果太晚就醫恐難分辨，及早就醫有助於鑑別診斷與治療。目前阿茲海默症可透過藥物延緩認知功能退化，及早就醫治療效果更好。額葉顳葉失智症尚未有治療性藥物，但是仍然可以透過藥物減輕症狀。

(中時 )