四川省台辦副主任趙宇表示「文昌杯兩岸青年巴蜀文化創意設計大賽」未來將成為四川省文化建設中、川台文化交流中不可缺少的獨特品牌活動。（王雅芬攝）

因為傳承，促使中華文化更有力量，承辦單位濃園集團董事長楊麗女士在啟動儀式中致歡迎辭。（王雅芬攝）

啟動儀式後並將舉行文昌杯兩岸青年巴蜀文化創意設計賽事的主題演講，兩岸專家齊聚交流。（王雅芬攝）

中國民間有「北孔子、南文昌」之說，文昌君是保護文運與考試的神祇，更是道地的四川人，曾一十七次化身人間，世為士大夫，凡人間之鄉舉里選，文思、創意、封贈、功名等皆歸文昌君管理。四川作為文昌文化的發源地，匯聚海峽兩岸青年創能的「文昌杯巴蜀文化創意設計大賽」，9月20日在成都·天藝濃園藝術博覽園B區舉行了盛大的啓動儀式。來自海峽兩岸著名巴蜀文化、文昌文化專家學者、青年設計師、文創企業經營者以及30多所院校教授等近200人，一起見證這場跨兩岸的文化與創意設計互惠共贏的藝術盛會。

因為傳承，才促使中華文化更有力量，承辦單位濃園集團董事長楊麗女士在致歡迎辭中提到，濃園作為四川省對台交流示範基地，一直致力於海峽兩岸文化交流活動，文昌杯文創大賽可以讓兩岸青年透過活動現場交流、互動創作，深度瞭解挖掘巴蜀文化、文昌文化。《旺報》副社長刁明芳同時表示，成都文化底蘊深厚超越大陸其它城市，自己雖然已經來過二十幾次，但只要來了就不想走，每次都有不同的感受。而文化創意的源頭就是要有豐厚文化故事和文化寓意才能感動人心。

此外，綿陽市委常委、副市長丁國旗則希望文昌杯大賽評選出的優秀作品都能入駐到綿陽文創基地，實現綿陽市不同主題文化旅遊產業創意產品的大聚集。四川省人民政府台灣事務辦公室副主任趙宇大力讚許「文昌杯兩岸青年巴蜀文化創意設計大賽」的設立，這個活動未來將成為四川省文化建設中、川台文化交流中不可缺少的獨特品牌活動，盼望吸引更多台灣青年才俊來四川追夢築夢。

由國務院台灣事務辦公室交流局指導，四川省人民政府台灣事務辦公室、四川省文化和旅遊廳、四川省文學藝術界聯合會、綿陽市人民政府主辦，梓潼縣人民政府、綿陽市文化旅遊廣電局、綿陽市人民政府台灣事務辦公室、天藝·濃園藝術旅遊博覽園承辦的「文昌杯」兩岸青年巴蜀文化創意設計大賽，為了加深巴蜀文化、文昌文化、創意設計之間的關聯和特點，啟動儀式後並將舉行文昌杯兩岸青年巴蜀文化創意設計賽事的主題演講。大賽報名時間：2019年9月20日至10月30日截止，舉凡海峽兩岸高校師生、創意團隊均可參賽。參賽者可以在濃園官方網站http：／／www.cdnongyuan.com／下載報名表（也可網絡在線報名），報名表和參賽作品上傳至官方參賽郵箱：[email protected]。

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