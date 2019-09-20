彰化縣北斗鎮一民眾自家庭院飼養觀賞用雞鴨鵝31隻，感染H5N2亞型高病原性禽流，彰化縣動物防疫所動員，20日完成撲殺清場消毒工作。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

彰化縣北斗鎮一民眾自家庭院飼養觀賞用雞鴨鵝31隻，感染H5N2亞型高病原性禽流，彰化縣動物防疫所動員，20日完成撲殺清場消毒工作。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

彰化縣北斗鎮一民眾自家庭院飼養觀賞用雞鴨鵝31隻，感染H5N2亞型高病原性禽流，彰化縣動物防疫所動員，20日完成撲殺清場消毒工作。（彰化縣政府提供／吳敏菁傳真）

秋風起，禽流感再發威！彰化縣北斗鎮一民眾自家庭院飼養觀賞用土雞、火雞、番面鴨和鵝，共31隻，感染H5N2亞型高病原性禽流，彰化縣動物防疫所動員，20日完成撲殺清場消毒工作。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，9月17日接獲通報北斗鎮一民眾於自家庭院飼養19隻鵝隻出現死亡情形，經採樣送檢，19日經家衛所檢驗為感染高病原性禽流感病毒，防疫所立即派員進行移動管制，20日經家衛所確診為H5N2亞型高病原性禽流感

，防疫人員於今日完成場內其餘禽隻撲殺清場及消毒工作，計撲殺處理7隻土雞、2隻火雞、3隻紅面番鴨。

「好強的病毒，四種禽齊升天了！」飼主說養來觀賞用，送朋友，已有殺來吃，一起死光光，真得很傷心，

董孟治表示，飼主在自家庭院混養觀賞用雞鴨鵝共31隻，因場內鵝隻陸續出現死亡情形，於17日主動向公所獸醫師通報，並由公所獸醫師協助通報動物防疫所，經採樣送檢，確診為高病原性禽流感病毒感染後，今天進行其餘禽隻撲殺清場工作，動物防疫所並將針對該場周圍半徑1公里內之12家養禽場進行監測採樣工作，並加強周邊環境消毒工作。

動物防疫所呼籲時序已入秋，氣溫逐漸降低，日夜溫差大，容易導致家禽免疫力下降，增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備，嚴禁閒雜人車等進出禽舍。

(中時 )