前副總統呂秀蓮日前接受喜樂島聯盟推薦參選總統，前總統陳水扁願做「澆水園丁」的一邊一國行動黨表態不會幫呂；一邊一國行動黨發言人陳昭姿今表示，不會幫呂連署但不會個別禁止黨員支持。

與喜樂島聯盟同屬獨派政黨的一邊一國行動黨，在總統支持人選上，意見分歧；陳昭姿表示，呂秀蓮的輩份，在這個時候願意出來承擔，她予以尊重並祝福。

此外，一邊一國行動黨是否挺蔡英文連任，陳昭姿說，尊重黨員的自主性，相信黨員會做出符合一邊一國行動黨黨綱的決定。

被問到，一邊一國行動黨是否會幫忙呂連署？陳昭姿說，「不會」，但也不會禁止個別黨員及支持者連署。

呂秀蓮今天拜會民報文化藝術基金會董事長獨派大老陳永興，並接受專訪，陳當場簽署連署書表達力挺。

呂秀蓮專訪提到，未來她將依據現實狀況，為台灣量身訂做一部新憲法。修憲不要意識形態化，過去談到修憲總是立即談到統獨、國家定位。她將會從制度面去改革，大家來思考總統連任制度如何修改。如果總統只能選一任，但延長一任任期，沒有連任壓力，也許會有更好的表現。

呂秀蓮說，觀察民選總統現象，只有前總統李登輝因為沒有連任問題，所以可以很瀟灑地進行改革；陳水扁總統，剛開始的前兩年都還在學習如何經營國政，因為不懂的東西還非常多。一年半以後又變成總統候選人。若沒有連任的壓力，只有一任，就不會有太大壓力。

她強調，特別針對有政治捐獻的人，若要連任，必然有許多牽絆，若只能有一任，或許可以考慮延長任期，也會因為只有一任的機會而認真執政在歷史上留下好的紀錄。

(中時 )