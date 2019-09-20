為感謝消費者支持，暐順麗緻特別推出驚豔仙界的「山河宴」，其中「火踵神仙鴨」湯頭鮮美濃郁，喝1口飄飄似神仙。（陳育賢攝）

暐順麗緻3周年慶吃秋蟹抽免費住宿。(陳育賢攝)

入秋了，又到了品秋蟹的季節！新竹竹湖暐順麗緻文旅為慶祝飯店開幕3周年，23日起至10月31日特別推出「吃秋蟹，抽免費住宿」活動，全館餐飲消費滿3000元即可獲贈刮刮卡1張，最大獎為竹月客房住宿券1張。

暐順麗緻表示，該飯店開幕至今僅短短3年，但包括客房與餐點均別具特色，已成為新竹近郊區域飯店住宿及用餐指標。

為感謝消費者支持，特別在品秋蟹的季節在聖香樓推出「馬告山胡椒雲嗆蟹」與驚豔仙界的「山河宴」以滿足老饕味蕾。

其中馬告山胡椒雲嗆蟹是以山中黑珍珠之稱的台灣馬告山胡椒，與肥美秋蟹「沙公」共譜特殊香氣，每分限時特價1980元，可供4至6人享用。

另，「山河宴」則是象徵山間美味的「富貴雞」與象徵川河鮮味的「火踵神仙鴨」，富貴雞是以嚴選肉質鮮嫩的健康雞，先以特殊香料醃製3小時，後將各式炒料塞進雞肚、佐陳年紹興添其風味，再用荷葉與陶土層層包裹，烤上4個鐘頭，最後以龍斧將外層硬土衣擊破，掀開荷葉，富貴土雞香氣撲鼻，一般稱其「叫化雞」，連乾隆皇帝、丐幫幫主洪七公都愛吃。

火踵神仙鴨則是使用上選肥鴨塞入金華火腿、蔥、薑，並加入紹興酒，用大砂鍋以文火悶燉數小時，湯頭呈乳白色，鮮美濃郁，另加入手工雲吞與綿密如豆腐的手工魚丸，喝1口細膩精華，飄飄似神仙。

配合暐順麗緻3周年慶，飯店特別推出全館餐飲限量刮刮卡活動，獎品包含竹月客房住宿券（含早餐2客）、85折餐飲優惠券以及精美獨家紀念小品，中獎機率超過30％，詳情請洽聖香樓，電話03-5715888分機2201。

暐順麗緻指出，2019年全台旅宿業者有1萬2000餘家，但因近年陸客團減少，多家旅館業者營收衰退甚或面臨倒閉危機，竹湖暐順麗緻文旅卻在一片低迷景氣及激烈競爭中脫穎而出，掌握國際局勢脈動及配合交通部觀光局國旅政策，住房與餐飲在新竹市場表現皆亮眼，開幕雖僅3年但已達損益兩平，期許未來創造更高收益。

配合新竹市積極推動觀光發展及親子友善城市，特別增加主題親子房布局，今年暑期親子房周周客滿，訂房已預約至年底。第2季到第4季更藉助交通部觀光局旅遊補助計畫來拓展國旅商機，國人旅遊住宿需求增加，整體住房率上看8成，大幅超越全台旅館整體住房率 61％。

為回饋長期支持特別推出限時快閃活動，湖鵲客房雙人入住最低只要3333元，加33元即可多1位兒童入住（含早餐），超值住房只在9月23日起快閃1周。

(中時 )