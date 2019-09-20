陳家欽邀大家在派出所前合影。（花蓮縣警局提供／王志偉花蓮傳真）

警察制換新，不過基層反映，新制服透氣度低，夜間值勤時因制服顏色太暗等問題。警政署長陳家欽今天走進派出所，關心女警攜帶的裝備重量與新制服問題，他說將作為革新的參考，讓第一線員警執勤時更方便、更俐落。

陳家欽今在花蓮縣警察局召開總統副總統暨第10屆立法委員選舉「查賄制暴座談會」，隨後由局長林樹徽、警政署駐區督察何劍訓、副局長江守寰、督察長劉文雄及分局長李智源陪同，走訪第一線的民意派出所，與基層員警聊聊目前的應勤裝備與體能訓練改革的意見。

陳家欽說，今年4月大家一起見證新式警便服的換裝，幾個月來，陸續有基層反映新制服透氣性差、辨識度不佳等問題「警察制服就是象徵執法公權力」！他說，在展現警察團隊形象的同時，如何讓這套制服更具彈性、透氣，又能堅牢耐用、提升辨識度，讓同仁可以穿得舒適安全，工作專注，是警政署持續努力精進的方向。

陳家欽還貼心檢視女警身上的裝備及重量，在聆聽大家的心聲與意見後，並逐一回應大家的提問，表示將會作為日後革新的參考，讓第一線同仁執勤時更方便、更俐落。

(中時 )