陸委會針對中共再奪我邦交國，發嚴正聲明譴責中共持續以「金錢外交」等惡意手段，在一周內再奪我邦交國吉里巴斯，妄圖威迫台灣接受消滅我國家主權的「一國兩制」主張，更意在謀算影響台灣總統大選及立委選情。中共政權近期以來在印太地區製造不安、掠奪擴張，並加大侵犯台灣權益，均無法改變中華民國作為主權國家的事實，2300萬台灣人民也絕不會接受「中華人民共和國」的任何政治主張。

陸委會痛批，北京當局已嚴重破壞台海和平現狀與互動基礎。陸委會認為中國共產黨在無法應對內外部挑戰時刻、以及推動「一國兩制」失敗的情況下，為突出紅色政權鬥爭成果而採取極端緊縮做法、宣洩壓力，更凸顯其對台灣民主與選舉充滿高度恐懼與不安。中共是造成兩岸對立與區域不安的根源，勢必要為可能後果負起最大責任。我們要求對岸立即停止挑釁，也呼籲國際社會正視此種國家暴力侵犯行徑，是否仍被允許在國際體系中而不受制裁。

陸委會還說，這是民主與極權的對抗。中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，中國共產黨的「一中原則」不適用於台灣。政府堅定維護台海及區域和平，絕不會在壓力下屈服。面對來自中共持續打壓的艱難處境，及在我選前不斷介入滲透威脅，在捍衛國家主權及保障全體國民福祉的前提下，政府將採取必要作為、妥慎應處。

(中時 )