「免費借用環保袋」今上午正式上架，色彩繽紛、剪裁特別的環保袋吸引不少民眾好奇。（美麗台灣關懷協會提供／許哲瑗新北傳真）

新北市環保局與美麗台灣關懷協會共同推動「2019百變旗幟美麗新北」專案，邀集民眾以廢棄旗幟作為素材，經過清潔、縫紉和裝飾後，改造為上百個花色繽紛又實用的「免費借用環保袋」，20日在土城裕生社區理事長高素蘭帶領下，發送給社區內水果行、小吃店使用，盼成為循環共享典範。

美麗台灣關懷協會表示，全台每年產出上萬噸的廣告旗幟，平均使用2個月後就成為垃圾，造成地球極大負擔，今年推動「百變旗幟美麗新北」專案，將廢棄的旗幟搖身一變成了實用又好看的環保袋，彷彿賦予旗幟「第二春」，延長回收物使用期限外，也降低塑膠袋使用率。

此外，美麗台灣關懷協會也與土城裕生社區內店家合作，若民眾購物忘了帶環保袋，即可免費租借以旗幟改造而成的環保袋，未來也盼能拓點合作，讓民眾可以A店借用、B店歸還。

「裝肉、裝蛋還是裝水果都適合！」響應9月第3週末的「世界清潔日，「免費借用環保袋」今上午正式上架，由高素蘭帶領志工們在社區內水果行、小吃店，掛上各種花色的環保袋，志工們也人手一袋沿街宣導，色彩繽紛、剪裁特別的環保袋吸引不少民眾好奇。

高素蘭說，裕生社區有很多早年在紡織廠工作的婆婆媽媽，也有退休的老西裝裁縫師，透過參與旗幟再造專案，讓社區內長輩們發揮創意、大顯身手，共改造了100多個環保袋，免費提供給社區居民借用，沒想到推出後大受歡迎，很高興能為地球環境盡一份心力。

(中時 )