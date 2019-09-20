正修科技大學「社采飛揚──社團博覽會」熱鬧登場!各社團無不使出混身解數秀造型、展才藝，卯足勁拼場招生，原民部落舞、國標舞動感十足，展現無比青春與活力，令現場師生驚艷，學務長林烈利表示，大學生活多采多姿，除課業外，愛情及社團也是不可或缺的學分，同學要好好修齊才完整。

正修科大校園朝氣蓬勃，「社采飛揚──社團博覽會」如火如荼進行，新生滿懷好奇挑選自己喜歡的社團，現場社團琳瑯滿目，包括有原民社、國標社、古箏社等，數十個社團大秀絕活，一走進會場就感受到這股熱情，國樂社樂音悠揚、原民社、國標舞技高超，驚艷全場，國樂社與古箏社在台上合奏一曲周杰倫的「青花磁」，悠揚的樂聲令現師生聽得如痴如醉。

琳琅滿目社團中，穿著色彩鮮艷原民服飾的「原民部落文創社」超吸睛，手拉手在攤位前跳起原民舞蹈，充滿濃濃的原民風，吸引路過同學的目光，紛紛停下腳步欣賞，「哇！原民服飾好鮮艷喔，非常漂亮，舞也跳得非常好，就像到原民部落看到的一樣。」

正修原民社以「原舞、原聲、原創」作為社團的精神，不設限招收原民生，也歡迎對原民文化有興趣的同學，每學期規劃返鄉活動、創業講座、手作體驗課程、部落巡禮活動、草地音樂會、文化知能研習及原民成果展活動，多元型式推廣及傳承原民文化。

原民社長餐飲系三年級同學張馨云說，加入原民社讓她對自我認同感加深，也能讓周圍的原民生更知道彼此間的認同，發揮部落一代一代的傳承，透過部落參訪、外校交流，更了解自身文化及不同族群文化。

談到擔任社長的心得，她說，剛擔任社長時，擔心招不到社員及配合度不高，蠻害怕的，經過慢慢接觸後，並不是她想像的那麼悲觀，而最讓她感動的是，儘管社員人數沒有很多，大家都願意一起參與，相信原民社會愈來愈好。

許多新生紛紛表示，從社團博覽會感受到同學用心呈現社團特色，許多社團很有活力，社員很放得開，令人大開眼界。

(中時 )