立委沈智慧感謝鄉親的支持與厚愛，她將繼續努力求進步，再戰國會求肯定，作伙打拚「北北屯安居又樂業」，也要讓中華民國「再現青天白日」。（盧金足攝）

台中市第5選區（北北屯）爭取連任的立委沈智慧20日在台中市議會國民黨團公布世新大學民調，補選就任一個會期，問政服務滿意度破7成，其中「非常滿意」近15％，「地方服務」滿意度達63.4％。沈智慧表示，感謝鄉親的支持與厚愛，她將繼續努力求進步，再戰國會求肯定，發表會有不少選區鄉親到場「讚聲」，立法問政即戰力大爆發。

拚連任，遇到民進黨對手展開區域聯防競選，沈智慧表示，她也與立委參選人黃馨慧、李中一起掛看板聯合競選增加戰力。

此外，對挺韓選民關切國民黨總統參選人韓國瑜民調稍下降，沈智慧強調，韓國瑜選情是「倒吃甘蔗」，而且深深感受基層反應熱，民調卻有點下滑，其中有原因，可能是挺韓選民在接獲民調詢問時自有一招應對，民調時化為隱性選民，影響民調起伏，所以「最準的民調在基層」。

沈智慧指出，她從第9屆第7會期重返立法院，離開立法院沉潛11年，就任後每天都在跟時間賽跑，一天當三天用，絲毫不敢懈怠，就想發揮「即戰力」，第7會期實際會期僅有105天，她固守立法院外，一有時間，就往選區跑。

一任立委任期4年，沈智慧說，她「半路插隊」回到立法院，看到其他第1會期就任的立委，心想人家已經做了3年，自己才進來，時時刻刻在想如何「追趕進度」，把僅有一年任期的立委做好、做滿，給鄉親們一個交代，也給當初交棒的台中市長盧秀燕最好的交代。

負責執行調查的世新大學民調中心執行秘書鍾岳勳說，沈智慧在「立法問政表現」獲得70.7％滿意度，依據經驗分析，拿到7成滿意度算是相當「漂亮」。

至於「地方服務」滿意度63.4％，稍低於「立法問政服務」，鍾岳勳表示，該現象主要在於「看得到或看不到人」，依調查經驗，如果「經常跑選區被民眾看到本人，在地方服務項目比較容易拿到高滿意度」。

沈智慧的任期才6個月，這個數字客觀顯示出，沈智慧在選區內，還可以多多曝光，只是「給她跑」的時間太短而已。

該調查也顯示，沈智慧提出掃除「新三害」，嚴懲酒駕虐童販毒立法議題上，獲得高達94.7％支持度，沈智慧準確抓到不分藍綠選民關心的事項。至於其他議題支持度部份，「

關閉台中火力發電廠」有59.1％，「台中捷運延伸大坑經補庫」有66.6％，「落實執行死刑」高達82.7％支持度。

市議員沈佑蓮、羅廷瑋等人到場力挺，世新大學這次電訪民意調查，調查對象為台中市立法委員第五選區年滿20歲以上成年民眾，完成有效樣本1072份，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過正負3.0％。

民進黨立委參選人莊競程指出，不見沈智慧提具體民生法案，卻提「駕駛汽機車要強制穿反光背心」等擾民法案、「嚴懲酒駕虐童販毒」議題，是政府積極進行的政策，「台中捷運延伸大坑經補庫」建設，是地方不分藍綠共同心願。

對此，沈智慧服務處回應強調，不要用抹黑、抹紅打選戰，努力翻轉北、北屯，是沈智慧與在地人的希望。

(中時 )