「緞帶王」爭取經濟部補助開發智慧導覽APP。（吳敏菁攝）

「緞帶王」爭取經濟部補助開發智慧導覽APP。（吳敏菁攝）

彰化是中小企業原鄉，共有14家觀光工廠，是全國第3多，「緞帶王」爭取經濟部補助開發智慧導覽APP，傳說中「藏經閣」內，萬種緞帶研發款式線上曝光了，內建還虛擬實境AR遊戲，讓遊客廠區尋找織寶合照，行銷更延伸到其他景點，加乘地創造彰化觀光的商機。

成立1988年縉陽公司，原是織緞代工，衍生為提供創新研發，成為全世界主要緞帶製作商，贏得「緞帶王」名譽，廠內「藏經閣」繽紛織帶的歷史牆，並展示一條龍的精采生產過程，讓遊客體會傳統產業蓬勃生命力。

緞帶王觀光工廠爭取補助創新科技2.0智慧導覽APP不僅是電子商務整合平台，更具備導覽解說功能。讓整個工廠及產業與鄉親更加接近，除了有觀光工廠內的資訊介紹，也連結鹿港地區以及附近觀光工廠，為地方行銷。

縣長王惠美表示，彰化縣中小企業蓬勃，許許多多隱形冠軍就在彰化縣內，緞帶王開發了許多DIY產品體驗，過去只銷往國外產品，現在也提供展示。還連結相關觀光產業，縣府推動「嬉遊蓋有趣」活動，透過學校與家長帶著孩子認識在地產業，學習不同於課本的知識。

吳世長表示，這次爭取到補助，期望透過計畫，達到尋找資源行銷彰化，並整合中台灣，以多元特色互補來共同行銷；更導入智慧科技創新服務模式，將緞帶王當作示範基地，不僅看到傳統產業文化，藉著科技資訊文化相結合，吸引年輕人多多接觸，啟動不一樣思考。

(中時 )