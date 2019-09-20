近期獲得國際觀光客青睞的伴手禮商品，莫過於拌麵。昇恆昌免稅商店看好台灣拌麵風潮傳承麵食文化，與金博家合作引進「老蕭拌麵」等拌麵商品，提供旅客伴手禮新選擇，金博家也與金曲歌王蕭敬騰合作推出全新品牌「辣椒先生」，昇恆昌搶先獨家上市。

乾拌麵熱潮席捲全台，也因此成為機場旅客購買伴手禮的最新選擇。2018年獲法國藍帶美食協會評選為台灣第一名辣麵的金博家，在拌麵市場上掀起一陣風潮，而今更與金曲歌王蕭敬騰合作推出新品牌「辣椒先生」，由老蕭親自命名共同研發，即日起於昇恆昌免稅商店搶先全球上市，系列中「老蕭拌麵-油潑小辣」嚴選新鮮嫩脆的剝皮辣椒與Q彈有勁日曬關廟麵，搭配獨家清爽香辣的酸辣油潑，讓食客欲罷不能。

「老蕭拌麵-醇醬微辣」以醇厚溫潤的醬香佐配，微微的辣感暖心暖胃，讓怕吃辣的人也可以享受到剝皮辣椒拌麵的微辣美味。金曲歌王蕭敬騰也為「辣椒先生-剝皮辣椒」代言，化身成辣椒先生，給予金博家經典的剝皮辣椒一個全新的包裝感。新品上市活動期間，凡在昇恆昌免稅商店購買任兩個金博家系列商品，即獨家贈送「英雄淚秘制辣粉」

昇恆昌免稅商店指出，販售通路擴及全台機場，包括從桃園國際機場、松山機場、台中機場、高雄國際機場、到昇恆昌內湖旗艦店、金門金湖廣場、澎湖澎坊三號港均有販售。

(工商 )