張善政舉行記者會。（趙雙傑攝）

針對蔡英文政府一週之內和兩國斷交，韓國瑜國政顧問團總召集人張善政與外交小組顧問陳一新以及前外交官介文汲20日特別舉行記者會，表示蔡英文總統三年多來的表現，證明她是一個「斷交總統」，要求她要替這樣休克外交道歉，而外交部長吳釗燮必須下台負責。

(中時 )