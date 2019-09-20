一週斷交兩國 張善政：吳釗燮必須下台負責 17:312019/09/20 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 張善政舉行記者會。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 張善政舉行記者會。（趙雙傑攝） 針對蔡英文政府一週之內和兩國斷交，韓國瑜國政顧問團總召集人張善政與外交小組顧問陳一新以及前外交官介文汲20日特別舉行記者會，表示蔡英文總統三年多來的表現，證明她是一個「斷交總統」，要求她要替這樣休克外交道歉，而外交部長吳釗燮必須下台負責。 (中時 ) #外交 #張善政 #召集人 #總召集人 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 率員工怒開記者會 吳宗憲：一定追究到底 12:292019/09/16 娛樂 張善政愛將黃曼昕擔任韓發言人 三姝團隊成軍 09:592019/09/17 政治 呂彭配記者會 現場焦點竟是他 11:252019/09/17 政治 立委沈智慧記者會：新式制服不透氣 員警十分困擾 16:112019/09/17 政治 台灣競爭力論壇舉行「郭退選與斷交潮，大選重回九二共識大決戰」記者會 16:012019/09/18 政治 中職》劉玠廷鬆口樂天買桃猿 明日開記者會 11:042019/09/18 體育 中職首支外資球隊 今記者會宣布 樂天3.2億入主桃猿 01:122019/09/19 運動天地 黃韻玲22歲兒穩交：不想抱孫 曝袁惟仁近況是這樣 06:472019/09/19 娛樂 韋禮安「而立」等攻蛋 04:102019/09/20 娛樂新聞 吉里巴斯確定斷交！外交部1點開記者會 12:442019/09/20 政治 政治熱門新聞 打臉小英論文學者徐永泰 身分竟超大咖 - 政治 論文門重創小英 網：看來賴清德要上場了 - 政治 下架小英！呂副今連署起跑 網卻喊4字 - 政治 斷交骨牌效應？一張圖曝「這幾國」恐跳船！ - 政治 為了兩架民航機！吉里巴斯與我斷交 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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