受塔巴颱風侵襲日本影響，台灣虎航、華航、長榮等航空公司陸續宣布明（21）日航班異動。

台灣虎航

IT230 桃園往沖繩那霸延遲至13：30起飛

IT231 沖繩那霸往桃園延遲至15：50起飛

中華航空

CI120／CI121 桃園往返琉球延遲起飛

長榮航空

BR112、BR113 桃園往返沖繩取消

BR186、BR185 桃園往返沖繩放大機型，由A321改為B777飛航

(中時 )