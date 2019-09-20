塔巴颱風穿越沖繩 明5航班異動 17:182019/09/20 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受塔巴颱風侵襲日本影響，台灣虎航、華航、長榮等航空公司陸續宣布明21日航班異動。（陳祐誠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受塔巴颱風侵襲日本影響，台灣虎航、華航、長榮等航空公司陸續宣布明（21）日航班異動。 台灣虎航 IT230 桃園往沖繩那霸延遲至13：30起飛 IT231 沖繩那霸往桃園延遲至15：50起飛 中華航空 CI120／CI121 桃園往返琉球延遲起飛 長榮航空 BR112、BR113 桃園往返沖繩取消 BR186、BR185 桃園往返沖繩放大機型，由A321改為B777飛航 (中時 ) #沖繩 #航班 #颱風 也許您會感興趣 推薦閱讀 彭啟明：「塔巴」颱風最快這天生成 離台灣超近 07:422019/09/17 生活 法西颱風災情慘 日本撥近4億元救災 20:582019/09/17 國際 氣象局一張圖曝光 準塔巴颱風離台灣好近！ 20:502019/09/18 生活 準颱風塔巴明後天距台灣最近 北部雨勢較大 09:242019/09/19 生活 塔巴颱風生成 對台灣暫無威脅 15:542019/09/19 生活 塔巴外環影響 北台灣局部大雨、低溫20度 20:512019/09/19 生活 塔巴颱風甩尾北轉！這區越晚雨越大 09:012019/09/20 生活 颱風影響 台灣虎航2班機提前飛 11:032019/09/20 生活 周末遊日需留意颱風最新消息 沖繩、九州恐受影響 12:452019/09/20 國際 塔巴颱風挾帶強風 北海岸國際風箏節延期 15:042019/09/20 生活 生活熱門新聞 吉里巴斯與我斷交 義守大學成苦主 - 生活 - 旺報 塔巴明影響最劇 這區越晚雨越大 - 生活 爭睹台中版曼哈頓懸日 盧秀燕做這件事被讚爆 - 生活 拜天公庙遭当面呛白贼、落跑市长 韩国瑜回这4句 - 生活 阿嬤真的猛！女兒返鄉遊玩 回家後樣子讓老媽崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。